LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: attenzione al finalista del 2019

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cobolli-Lajovic, primo turno dell’ATP di Montecarlo.

L’azzurro, fiorentino classe ’02, si presenta nel Principato fresco vincitore a Bucarest, in Romania, del suo primo titolo in carriera (torneo di categoria 250) arrivato appena due giorni fa contro l’argentino Sebastian Baez in due set: 6-4 6-4. Quella contro il serbo, tuttavia, nonostante Lajovic non stia attraversando uno dei migliori momenti di forma, sarà una prova da non sottovalutare.

Un solo precedente tra Cobolli e Lajovic, risalente al 2024 ad Umag, in favore del belgradese che in Croazia si impose in 2 set, entrambi al tie break, per 7-6 (5) 7-6 (3). Negli ultimi 5 match disputati, il serbo ha ottenuto come miglior piazzamento una semi finale a Girona, in Spagna, incontro perso contro il danese Elmer Moller per 2-6 1-6. Tuttavia Lajovic e Montecarlo hanno un conto aperto. Nel 2019 il classe ’90 perse in finale proprio contro un italiano, Fabio Fognini, che vinse per 3-6 4-6.

Il toscano, attualmente al 36esimo posto nel ranking ATP, e il serbo, al momento al 109esimo, si giocano un posto al 2° turno con il vincente tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Arthur Fils. Cobolli si presenta alla sfida come favorito ma l’avversario, dall’alto della sua esperienza, può essere un ostacolo non indifferente per il cammino dell’italiano. I due titoli in carriera di Lajovic risalgono uno al 2019, quando vinse contro Attila Balázs ad Umago, e il secondo nel 2023 quando a Banja Luka liquidò l’allora n.1 del mondo Novak Djokovic in 2 set.

L’inizio dell’incontro è previsto non prima delle 13:00 sul Court des Princes non appena avranno terminato Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della partita, punto per punto e con aggiornamenti costanti. Non ci resta che darvi appuntamento a più tardi! Buon divertimento!