LIVE Berrettini-Zverev, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: sfida al n.2 del mondo, Sinner spettatore interessato

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Berrettini-Zverev, sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2025. Matteo Berrettini ha superato al primo turno l’argentino Mariano Navone con un periodico 6-4, mentre il tedesco ha usufruito di un ‘bye’ in virtù dello status di prima testa di serie.

Chiaramente si tratta di uno scoglio davvero durissimo per Berrettini, opposto al n.2 del mondo Alexander Zverev. I precedenti tra i due giocatori sono piuttosto datati e vedono il teutonico in vantaggio per 4-2. La prima contesa si disputò nel lontano 2018: ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia si impose il tedesco per 7-5, 6-2. L’azzurro si prese la rivincita l’anno dopo proprio a Roma, prevalendo per 7-5, 7-5. Il terzo ed ultimo match sulla terra rossa risale invece alla finale dell’ATP di Madrid 2021, quando Zverev superò l’italiano in rimonta al terzo set.

Il vincente della sfida tra Berrettini e Zverev se la vedrà agli ottavi con uno tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka, che scenderanno in campo mercoledì 9 aprile. Altro italiano che sarà certamente interessato alla partita è Jannik Sinner. Qualora infatti Berrettini dovesse fermare la corsa di Zverev, allora l’altoatesino sarebbe certo di rimanere n.1 al mondo sino al giorno del suo ritorno in campo a Roma.

Se guardiamo alla classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto solo dei risultati stagionali per qualificare i primi 8 alle ATP Finals di Torino, Zverev è secondo con 1675 punti, preceduto da Sinner a quota 2000. Berrettini è invece virtualmente 34° a 550, lo stesso punteggio di Lorenzo Sonego.

La partita tra Matteo Berrettini ed Alexander Zverev, valida per i sedicesimi di finale dell’ATP di Montecarlo 2025, sarà la terza dalle ore 11.00 sul Campo Ranieri III. In precedenza scenderanno in campo Jarry-Dimitrov e Rune-Borges. Non resta che augurarvi buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale. Vi aspettiamo!