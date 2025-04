Dramma Federica Brignone: operazione riuscita, ma é emersa un’altra grave frattura al ginocchio

L’intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre Federica Brignone, dopo l’infortunio occorsole nel gigante femminile dei Campionati Italiani, è perfettamente riuscito: il comunicato stampa della FISI, però, fa emergere altre brutte notizie.

Oltre alla frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, della quale sono state effettuate riduzione e sintesi, assieme alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio, è emerso un altro problema.

Nel corso dell’operazione è stata evidenziata, purtroppo, anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane: nonostante ciò, Federica Brignone inizierà già nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, al termine dell’operazione a cui si è dovuta sottoporre Federica Brignone, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’intervento è andato direi bene, forse meglio del previsto. Si è confermata una brutta frattura, con anche una brutta lesione capsulo-legamentosa sia della parte mediale e anche del pivot centrale, quindi del crociato anteriore. La riduzione ossea è venuta bene, è stata messa una placca con delle viti, è stata riparata la lesione legamentosa mediale, mentre per la lesione legamentosa del crociato valuteremo più avanti. Federica si è appena svegliata, è tornata in camera, aveva ovviamente un po’ di dolore, domani inizierà il percorso riabilitativo che lentamente, lentamente, la porterà al suo recupero. Più o meno saranno previsti 45 giorni almeno di scarico, però da domani, come già detto, riprenderà la sua riabilitazione, il recupero del movimento, e poi di settimana in settimana vedremo come modificare il programma“.