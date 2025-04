WTA Stoccarda 2025, avanzano Ostapenko e Navarro. Colpaccio della croata Fett

Sei incontri di primo turno caratterizzano la seconda giornata del torneo WTA 500 di Stoccarda, tradizionale appuntamento sulla terra battuta del circuito femminile. Avanzano al secondo turno Jelena Ostapenko e l’americana Emma Navarro, la croata Jana Fett firma la sorpresa del giorno superando la connazionale Vekic.

La lettone Jelena Ostapenko approfitta, sul 6-3 3-0 a proprio favore, del ritiro dell’ucraina Dayana Yastremska e archivia il sempre complicato incontro d’esordio in poco più di un’ora. Nel derby croato Jana Fett, numero 153 del ranking, regola 7-6 (2) 6-4, in un’ora e cinquantotto minuti, Donna Vekic.

Ekaterina Alexandrova piega 6-3 6-3, in un’ora e sedici minuti, la connazionale Liudmila Samsonova. Il derby tedesco si risolve in una battaglia che supera le tre ore di gioco, ad imporsi è Jule Niemeier: la numero 121 del mondo vince in rimonta, 4-6 6-3 6-4 lo score del match, contro la connazionale Laura Siegemund.

Travolgente esordio per Jasmine Paolini: la tennista italiana chiude 6-2 6-1, in poco più di un’ora, la pratica con la wild card tedesca Eva Lys. In chiusura di giornata offre una significativa dimostrazione della sua forza Emma Navarro: la statunitense liquida 6-3 6-0, in un’ora e sedici minuti, la brasiliana Beatriza Haddad Maia.