Italia alle Finals di BJK Cup: qualificate, possibili avversarie, data del sorteggio

Lo scorso autunno l’Italia vinse la Billie Jean King Cup, il massimo trofeo per Nazionali di tennis femminili. Le ragazze di Tathiana Garbin alzarono al cielo il trofeo in quel di Malaga, precedendo di qualche giorno l’apoteosi di Jannik Sinner e compagni in Coppa Davis. Mettendo le mani sull’Insalatiera le azzurre si sono guadagnate la qualificazione diretta alle prossime Finali, che si disputeranno a Shenzhen (Cina) dal 16 al 21 settembre. Da Campionesse del Mondo in carica, infatti, Jasmine Paolini e compagne sono state esentate dalla disputa dei gironi preliminari, andati in scena settimana scorso.

L’Italia era dunque già ammessa agli atti conclusivi insieme alla Cina (Paese organizzatore), a cui si sono aggiunte Giappone, Spagna, USA, Kazakhstan, Ucraina, Gran Bretagna in quanto vincitrici dei propri raggruppamenti. Il sorteggio avrà luogo il prossimo 12 maggio, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardo orario, sede, possibili teste di serie ed eventuali paletti per la determinazione dei vari accoppiamenti. Si incomincerà dai quarti di finale, ogni sfida prevede la disputa di due singolari e di un eventuale doppio di spareggio.

QUALIFICATE ALLE FINALS DI BJK CUP

Cina (Nazione ospitante)

Italia (Campione in carica)

Giappone (vincitrice del Gruppo A)

Spagna (vincitrice del Gruppo B)

Stati Uniti (vincitrice del Gruppo C)

Kazakhstan (vincitrice del Gruppo D)

Ucraina (vincitrice del Gruppo E)

Gran Bretagna (vincitrice del Gruppo F)

QUANDO IL SORTEGGIO DELLE BJK CUP

Lunedì 12 maggio, sede e orario da definire.

QUANDO SI DISPUTANO LE FINALS DI BJK CUP

Dal 16 al 21 settembre.