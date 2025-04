Jasmine Paolini troverà un’altra wild-card tedesca a Stoccarda. Le proiezioni nel ranking WTA

La corsa di Jasmine Paolini nel torneo di singolare femminile del Porsche Tennis Grand Prix 2025 è iniziata al meglio: l’azzurra, accreditata in Germania della quinta testa di serie, affronterà negli ottavi la wild card teutonica Jule Niemeier, contro la quale ha vinto entrambi i precedenti, per un posto nei quarti di finale.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato ieri, la tennista italiana si trovava al numero 6 del mondo, ma non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 21 aprile.

A Stoccarda, infatti, la toscana lo scorso anno era uscita ai quarti, guadagnando 108 punti, che scarterà lunedì 21: con l’approdo agli ottavi, invece, Paolini ne ha conquistati 60, perdendone, al momento 48, scendendo così da quota 4843 a quota 4795.

L’azzurra al momento conferma la sesta posizione, ma potrebbe essere superata dalla russa Mirra Andreeva, la quale in caso di passaggio ai quarti a Stoccarda si porterebbe a quota 4829. Allo stesso tempo, però, Paolini, avanzando ancora nel torneo, potrebbe risalire fino al numero 5 WTA.

In caso di approdo in finale, infatti, l’azzurra diventerebbe quinta, scavalcando la statunitense Madison Keys, che non gioca alcun torneo durante questa settimana ed è ferma a quota 4999, mentre Paolini raggiungendo l’ultimo atto si spingerebbe a quota 5060.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 21 APRILE

Ranking lunedì 14 aprile: 4843 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 4795 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 4843 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4930 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5060 punti, 5° posto virtuale (sorpasso su Madison Keys).

Ranking in caso di vittoria in finale: 5235 punti, 5° posto virtuale.