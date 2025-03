Giorgia Collomb: “Tengo aperta la porta per le gare veloci. Da piccole io e Lara Colturi ci trainavamo”

Giorgia Collomb è intervenuta come ospite durante la quindicesima puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La sciatrice valdostana classe 2006 si sta rendendo protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni, in cui spiccano la doppia top20 in Coppa del Mondo a Killington, l’oro nel parallelo a squadre dei Mondiali di Saalbach e la conquista del titolo iridato juniores in gigante a Tarvisio.

“Mi godo il percorso e amo quello che faccio, mi fa sentire veramente bene. Penso sia questa la chiave per mettere sempre qualcosa in più. Poi chissà, è una storia da scrivere ed è bello viverla giorno dopo giorno vedendo i progressi e a volte i passi indietro, perché è un up and down continuo, ma secondo me il bello dello sport è questo“, dichiara la diciottenne azzurra.

Collomb è cresciuta a La Thuile, che torna questa settimana ad ospitare una tappa del Circo Bianco dopo cinque anni: “L’ultima volta della Coppa del Mondo a La Thuile ero qui da bambina con la sciarpa di Federica Brignone al collo e quest’anno ho già fatto parecchie gare con lei, quindi per me è veramente emozionante vedere come si evolvono le cose anno dopo anno“.

Sulla qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo in gigante a Sun Valley, grazie all’oro mondiale juniores: “È stata una notizia super. Al fatto di essermi qualificata per le Finali di Coppa del Mondo in gigante ci ho pensato quaranta minuti dopo la mia vittoria. Non avevo neanche realizzato lì nel caos e nella gioia del momento. Comunque sì, andrò in America per le Finali. Sono grata di avere questa possibilità alla mia prima stagione di Coppa del Mondo, è appagante arrivare lì insieme a tutte le big. La neve americana mi ha entusiasmato molto perché devo dire che era proprio la mia, quella bella dura che appena fai ricognizione non stai neanche in piedi“.

Sul clamoroso titolo mondiale assoluto nel parallelo a squadre: “Mi vengono i brividi a pensarci. A Saalbach mi sono catapultata in un mondo completamente diverso da quello che ho sempre vissuto. Ero un po’ preoccupata quando ho visto la pista del parallelo così difficile, poi questi spalti enormi e pieni di gente la sera. È stato qualcosa in più del solito, che ha lasciato il segno e che mi ricorderò. Una serata stupenda, poi condividere la gioia e la medaglia con i miei compagni è stato bello. Ci siamo sempre aiutati perché magari tu perdevi e gli altri ti compensavano, poi magari l’altro era in difficoltà e noi compensavamo. È stato proprio un bel gioco di squadra e nessuno di noi se lo aspettava“.

“A me piace molto il gigante, ma da bambina ho sempre amato lo slalom. In realtà lo slalom è molto altalenante, perché vivi dei momenti altissimi e poi giù di botto non rendendoti neanche conto di cosa stai sbagliando. Lo slalom sono tanti passaggi e bisogna farne. Io non voglio chiudermi nessuna porta, anzi. Sono una ragazza che da sempre ama fare tutto, anche il superG, non ho mai avuto problemi. In futuro mi piacerebbe provare ad avere il supergigante e fare qualche prova veloce, perché è una cosa che mi diverte e che potrebbe diventare bella. Vivo alla giornata e deciderò più avanti“, spiega la giovane promessa valdostana.

Sul suo rapporto con Lara Colturi: “Ci conosciamo da tantissimi anni perché abbiamo cominciato a fare le gare baby insieme. È sempre stato un rapporto in cui ci tiravamo a vicenda, quindi molto positivo per noi due, perché alla fine magari lei vinceva la gara ed io volevo fare qualcosa in più per arrivare al suo livello nella gara successiva e provare a giocarmela. È sempre stato così e questo ha fatto crescere molto entrambe. Poi ci siamo separate perché abbiamo fatto due scelte diverse, ma nei prossimi anni sarà bello avere nuove sfide con lei in Coppa del Mondo“.