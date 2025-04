Schio-USK Praga oggi in tv, Eurolega basket femminile 2025: orario, programma, streaming

Famila Schio contro USK Praga, la speranza di Dikaioulakos contro la potenziale ultima di Hejdova in panchina. Temi a volontà per il primo quarto di finale delle Final Six di Eurolega femminile, che apre a Saragozza il suo cammino a conclusione di un format ben oltre il limite del cervellotico.

Prima volta di tre consecutive a Saragozza per le Final Six, e subito un’occasione importante per le orange che già nel 2023 sono andate non lontane dal piazzare il colpo per la finale, conquistando poi il terzo posto proprio contro Praga. Un confronto, questo, ormai quasi ai limiti del classico nell’ultimo decennio. Tanti i duelli d’interesse, tanta la curiosità per capire cosa potrà fare Schio che in quest’annata ha trovato una dimensione europea di gran livello, e l’ha fatto decidendo di puntare tutto su un blocco a tinte italiane ed europee, senza USA.

Il quarto di finale di Eurolega femminile 2024-2025 tra Famila Schio e USK Praga si giocherà oggi alle ore 17:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay e DAZN (con registrazione gratuita). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SCHIO-USK PRAGA, EUROLEGA FEMMINILE OGGI

Mercoledì 9 aprile

Ore 17:30 Beretta Famila Schio-ZVVZ USK Praga – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA SCHIO-USK PRAGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport