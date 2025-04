Quanti punti ha guadagnato Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E ora arriva Barcellona

Dopo il sorpasso a Jannik Sinner nella Race ATP, maturato ieri, arriva quello ai danni del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP: lo spagnolo Carlos Alcaraz vince la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ed incamera 1000 punti netti per la classifica mondiale, dato che domani non scarterà risultati del 2024.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì scorso, Jannik Sinner era primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 7645, a -2685 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610 dall’italiano.

Jannik Sinner domani scarterà i 400 punti ottenuti lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo e vedrà avvicinarsi i suoi rivali: Zverev perderà i 100 punti degli ottavi del 2024 ma ne recupererà 50, ovvero quelli guadagnati a Buenos Aires 2025, mentre Alcaraz incamererà tutti i 1000 punti conquistati nel Principato.

Domani Sinner, dunque, scenderà a quota 9930, mentre Alcaraz salirà in classifica a quota 7720, a -2210 punti da Sinner, al quale nel complesso rosicchia 1400 punti in un colpo solo, e si porterà in seconda piazza nel ranking ATP, dato che Zverev non contemplerà il torneo tra i propri migliori 19 e scenderà a quota 7595.

Da domani, inoltre, inizierà il torneo ATP 500 di Barcellona, dove sarà presente l’iberico, che lo scorso anno non prese parte alla manifestazione: Alcaraz non scarterà punti e, avendo ancora uno slot vacante tra i 19 tornei validi per il ranking, potrà guadagnare altri 500 punti netti su Sinner in caso di successo finale.

RANKING ATP UFFICIALE 7 APRILE

1 Jannik Sinner 10330

2 Alexander Zverev 7645 (-2685 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 6720 (-3610 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 13 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Carlos Alcaraz 7720 (-2210 da Sinner)

3 Alexander Zverev 7595 (-2335 da Sinner)