Lorenzo Musetti: “Volevo giocarmela fino in fondo, Alcaraz ha meritato. Recupererò per la rivincita”

Lorenzo Musetti ha perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo, inchinandosi al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. Il tennista italiano si è imposto in maniera brillante nel primo set, ma nella frazione il suo avversario è salito in cattedra offrendo un gioco spumeggiante e nel terzo parziale l’azzurro ha dovuto fare i conti con un problema muscolare, che lo ha costretto a chiamare il medical time-out per poi cedere nettamente nel finale.

Il toscano ha analizzato la propria prestazione durante la premiazione: “Questo è uno dei tornei più belli soprattutto per me, che qui mi sento a casa. Grazie a Carlos, dividere il campo con te è sempre un piacere. Mi è dispiaciuto non avere finito la partita al meglio, grazie per il sostegno di questa settimana e cercherò di recuperare per prendermi la rivincita. Congratulazioni al tuo team, noi guardiamo quello che fate voi, la vostra dedizione e il vostro lavoro“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Grazie per essere venuti in tanti, non è facile parlare dopo un finale così. Speravo di potermela giocare fino alla fine, ma Carlos ha meritato la vittoria. Speriamo di riprovarci una prossima volta e di riprendere presto la rivincita“.