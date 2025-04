Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA di doppio. Corsa alla top5. Ma nella Race…

Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate agli ottavi nel torneo di doppio dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis: le azzurre, che lunedì 5 maggio scarteranno soltanto 10 punti nel ranking WTA della specialità, raggiungendo il secondo turno ne hanno incassati finora 120.

In virtù di questo risultato le tenniste italiane hanno guadagnato 110 punti netti a testa, ma non guadagneranno posizioni nella classifica mondiale: anche in caso di vittoria finale, le azzurre non riusciranno comunque a scalare posizioni rimanendo appaiate al sesto posto.

Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, lunedì scorso erano sempre a pari merito in sesta posizione a quota 5355, mentre ora si sono portate a quota 5465, ed in caso di successo nel torneo salirà a quota 6345. Le azzurre, però, non potranno guadagnare posizioni, né potranno perderne.

RANKING WTA DOPPIO LIVE

1 Katerina Siniakova 10665 (Assente a Madrid)

2 Taylor Townsend 8620 (Assente a Madrid)

3 Erin Routliffe 8125 (8885 in caso di vittoria a Madrid)

4 Jeļena Ostapenko 6680 (7560 in caso di vittoria a Madrid)

5 Gabriela Dabrowski 6385 (7265 in caso di vittoria a Madrid)

6 Sara Errani 5465 (6345 in caso di vittoria a Madrid)

6 Jasmine Paolini 5465 (6345 in caso di vittoria a Madrid)

8 Asia Muhammad USA 4690 (Eliminata a Madrid)

9 Shuai Zhang CHN 4523 (Assente a Madrid)

10 Lyudmyla Kichenok 4930 (5415 in caso di vittoria a Madrid)

RACE WTA DOPPIO LIVE

1 Taylor Townsend / Kateřina Siniaková 3780 (Assenti a Madrid)

2 Diana Shnaider / Mirra Andreeva 2800 (3680 in caso di vittoria a Madrid)

3 Su-Wei Hsieh / Jeļena Ostapenko 2081 (2961 in caso di vittoria a Madrid)

4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 1610 (Eliminate a Madrid)

5 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 1561 (Assenti a Madrid)

6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 1440 (2430 in caso di vittoria a Madrid)

7 Laura Siegemund / Beatriz Haddad Maia 1410 (2290 in caso di vittoria a Madrid)

8 Sara Errani / Jasmine Paolini 1381 (2261 in caso di vittoria a Madrid)

9 Irina Khromacheva / Anna Danilina 1198 (2188 in caso di vittoria a Madrid)

[…]

24 Lyudmyla Kichenok / Sofia Kenin 473 (1463 in caso di vittoria a Madrid)