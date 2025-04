LIVE Bellucci-Herbert, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’esperto francese sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Mattia Bellucci ed il francese Pierre-Hugues Herbert. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nella passata stagione si impose in due set agli ottavi del Challenger di Pau. Il vincente della sfida troverà ai quarti uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

Bellucci, ventitreenne di Busto Arsizio, ha ritrovato il successo dopo la deludente parentesi nordamericana. Il lombardo ha superato in due parziali il russo Pavel Kotov guadagnandosi un interessante secondo turno. Sul rosso l’italiano non vanta ad oggi risultati degni di nota a parte la qualificazione raggiunta al Roland Garros nel 2024, quando poi al primo turno si arrese in 5 set all’americano Tiafoe.

Dal canto suo Herbert, trentaquattrenne di Shiltingheim (Francia), in quel di Marrakech ha già trovato tre vittorie. Il transalpino si è infatti issato dalle sabbie mobili delle qualificazioni battendo il portoghese Rocha ed il connazionale Mayot. Nel tabellone principale Herbert ha superato in tre parziali l’argentino Federico Coria. Una settimana fa il francese ha raggiunto i quarti di finale nel ricco Challenger di Napoli.

La sfida di secondo turno dell'ATP 250 di Marrakech tra Mattia Bellucci ed il francese Pierre-Hugues Herbert sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 13.00.