Problema fisico per Berrettini contro Musetti: perché è entrato il fisioterapista

Lorenzo Musetti ha vinto il derby italiano valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, numero 13 de seeding, si è imposto con un duplice 6-3 sul romano Matteo Berrettini, non al meglio per un problema al piede destro.

Al termine del settimo game della seconda partita, con Musetti avanti di un set ed un break, infatti, Berrettini ha dovuto richiedere il medical timeout, nel corso del quale, togliendo la scarpa destra ha mostrato un’ampia fasciatura con cui aveva iniziato il match.

L’ingresso del fisioterapista ha fatto scattare i consueti tre minuti a disposizione per il trattamento, nel corso del quale il romano ha riferito di sentire dolore durante la corsa e nel piegare il piede. Berrettini, a cui è stata sistemata la fasciatura, è poi ritornato regolarmente in campo.

Al termine del primo scambio dopo il rientro in campo, però, Berrettini ha scosso la testa, e Musetti ha tenuto a zero la battuta, portandosi sul 5-3. Il romano ha servito per rimanere nel match, ma si è fatto rimontare dal 40-15, perdendo gli ultimi 4 punti giocati e capitolando definitivamente.