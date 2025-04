ATP Montecarlo 2025, il derby Berrettini-Musetti vale i quarti. Sfida agevole per Alcaraz

Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo e non c’è alcun dubbio che il più atteso dai tifosi italiani sarà quello che mette di fronte Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Un derby azzurro che vale un posto tra i migliori otto nel Principato ed una sfida decisamente importante per la stagione di entrambi. Berrettini è reduce dalla straordinaria vittoria contro Alexander Zverev e vuole confermarsi sulla terra dopo i quarti raggiunti sul cemento di Miami; mentre Musetti è uomo di rimonta a Montecarlo, in un torneo che può davvero dargli la spinta giusta per essere grande protagonista nella stagione sul rosso.

Sarà la terza sfida tra i due azzurri, con una vittoria per parte: la prima a Napoli in finale per Musetti nel 2022 e poi l’anno scorso Berrettini si è preso la rivincita in semifinale sull’erba di Stoccarda. Chi vince il derby affronterà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Nuno Borges, con il greco che conferma di avere in Montecarlo uno dei suoi tornei preferiti, ma attenzione al portoghese, avversario ostico e che vuole sognare nel Principato.

Ad aprire il programma sul Centrale, però, sarà la sfida tra il britannico Jack Draper, testa di serie numero cinque, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha tutte le possibilità di sovvertire il pronostico iniziale. Subito dopo toccherà a Carlos Alcaraz, che ha lasciato per strada un set ieri con Cerundolo, prima di dominare l’argentino nei restanti due set. Lo spagnolo non dovrebbe incontrare troppi problemi nel suo ottavo di finale contro il tedesco Daniel Altmaier e sembra già quasi guardare al quarto di finale.

Il possibile prossimo avversario del numero tre del mondo uscirà dall’interessantissima sfida tra il russo Andrey Rublev e il francese Arthur Fils, giustiziere di Flavio Cobolli. Questo sarà il match che aprirà il programma del Court des Princes, seguito poi dalla sfida tra Casper Ruud ed Alexei Popyrin, con il norvegese decisamente favorito sull’amata terra rossa. Gli ultimi due ottavi di finale in programma (Tabilo contro Dimitrov e Medvedev contro De Minaur) sono nello stesso spicchio di tabellone, che rappresenta per i quattro giocatori coinvolti una grande occasione di spingersi almeno fino alla semifinale