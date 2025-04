ATP Montecarlo 2025: cade Djokovic, saluta Gasquet, avanti Alcaraz, Musetti e Ruud

Si chiude il mercoledì di Montecarlo, giorno interamente dedicato alla parte rimanente dei secondi turni di cui un anticipo minimale era stato posto in essere nella giornata di ieri. Fa notizia l’eliminazione di Novak Djokovic, con Alejandro Tabilo che diventa detentore di un curioso record: al momento il cileno è il terzo giocatore a non aver mai perso contro il serbo avendolo affrontato più volte. I casi del passato: Marat Safin (2-0, Australian Open 2005 e Wimbledon 2008) e Jiri Vesely (2-0, Montecarlo 2016 e Dubai 2022; il forfait del ceco agli US Open 2016 non è conteggiato come precedente). Nondimeno, Tabilo è il quarto giocatore, dopo Nadal, Safin e Kyrgios, a vincere i primi quattro set giocati contro il 24 volte campione Slam.

Parte col piede diversamente giusto Carlos Alcaraz, che battendo in rimonta (e con tanto di 6-0 6-1 dopo il 3-6 iniziale) l’argentino Francisco Cerundolo arriva a 82 vittorie nei primi 100 match giocati su terra rossa. Meglio di lui, in Era Open, solo Ken Rosewall (90, ma su di lui c’è un asterisco grande così), Rafael Nadal (88) e Mats Wilander (84); il dato è pari a quello di Tom Okker, l’olandese più forte mai esistito assieme a Richard Krajicek (che, però, terraiolo non era).

Festeggia con la vittoria numero 100 in un tabellone principale 1000 Alex de Minaur, che diventa il quarto australiano a raggiungere tale quota dopo Lleyton Hewitt (201), Mark Philippoussis (135) e Patrick Rafter (121). Diventa lui il principale favorito per arrivare in semifinale nel lato lasciato sguarnito da Djokovic, mentre dall’altra parte le cose si fanno interessanti perché non c’è nulla di scontato nel derby italiano in divenire tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti e nemmeno nella sfida di Stefanos Tsitsipas al portoghese Nuno Borges, che pure arriva dopo la fatica contro lo spagnolo Pedro Martinez. A proposito di Musetti: era da Tomas Berdych nel 2017 che a Montecarlo non si vedeva un giocatore vincere i primi due turni in rimonta.

In casa Francia si va tra sorrisi, amarezze e tributi a glorie degli ultimi vent’anni. Il sorriso è quello di Arthur Fils, a spese di Flavio Cobolli, ed è anche l’unico dei transalpini ancora sul percorso. Gli nega il derby con Gael Monfils il russo Andrey Rublev, che comunque non se la vede semplice con un veterano che sta vivendo una stagione da exploit vari e ancora una gran voglia di divertirsi sul campo. A proposito di veterani, rischia di rifare il colpo Richard Gasquet, ma il tedesco Daniel Altmaier si guadagna Alcaraz, non prima di aver scritto sulla telecamera “Respect R.G.”. Che, come iniziali, vista l’esistenza di un ben preciso torneo, ci stanno tutte. Fuori anche Alexandre Muller, che deve cedere nell’ormai solito caos quando in campo c’è Daniil Medvedev. E attenzione agli squilli di Casper Ruud: il norvegese ha iniziato col piede sull’acceleratore.

RISULTATI SECONDI TURNI MASTERS 1000 MONTECARLO OGGI

Musetti (ITA) [13]-Lehecka (CZE) 1-6 7-5 6-2

Borges (POR)-Martinez (ESP) 7-5 6-7(4) 6-4

Tabilo (CHI)-Djokovic (SRB) [3] 6-3 6-4

Dimitrov (BUL) [15]-Vacherot (MON) [WC] 4-6 6-3 6-1

Medvedev [9]-Muller (FRA) 7-6(6) 5-7 6-2

de Minaur (AUS) [8]-Machac (CZE) 3-6 6-0 6-3

Davidovich Fokina (ESP)-Etcheverry (ARG) 7-6(2) 6-3

Popyrin (AUS)-Tiafoe (USA) [14] 3-6 6-3 6-3

Ruud (NOR) [4]-Bautista Agut (ESP) 6-2 6-1

Rublev [7]-Monfils (FRA) 6-4 7-6(2)

Fils (FRA) [12]-Cobolli (ITA) 6-2 6-4

Altmaier (GER) [Q]-Gasquet (FRA) [WC] 7-5 5-7 6-2

Alcaraz (ESP) [2]-F. Cerundolo (ARG) 3-6 6-0 6-1