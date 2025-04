Carlos Alcaraz supera di slancio Altmaier e accede ai quarti dell’ATP di Montecarlo

Carlos Alcaraz supera di slancio il tedesco Daniel Altmaier negli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo imponendosi per 6-3 6-1 in un’ora e ventisei minuti. Il tennista spagnolo approda così ai quarti di finale, turno in cui affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 12.

Il tedesco tiene a 30 il servizio inaugurale, la testa di serie numero due firma l’1-1 al termine di un secondo gioco infinito da 18 punti nel quale annulla cinque palle break. Altmaier conferma il buon inizio di partita griffando, a 0, il 2-1, il giocatore iberico replica rimontando da 15-30 per il 2-2 ottiene, a 30, il break del 3-2 capitalizzando l’errore di diritto del suo rivale e gli restituisce immediatamente il vantaggio acquisito perdendo, a 15, un sesto game in cui commette errori in serie. Il tennista spagnolo continua a spingere, si procura due palle break e, alla seconda, toglie il servizio al qualificato tedesco per il 4-3 per poi allungare sul 5-3 tenendo la battuta a 30. L’epilogo arriva nel nono gioco quando il numero tre del mondo, alla seconda possibilità, chiude, ai vantaggi, il parziale di apertura con la micidiale bordata di diritto che gli vale il 6-3.

Alcaraz inizia la seconda frazione di gioco tenendo il servizio dopo aver rimontato da 0-40, il teutonico replica firmando, a15, l’1-1 con una splendida accelerazione di rovescio. Il giocatore iberico tiene la battuta per il 2-1 e, a 15, conquista di prepotenza il servizio dell’avversario, per il provvisorio 3-1, aumentando sensibilmente il livello della pressione da fondo. Una volta conquistato il vantaggio il secondo favorito del seeding non si volta più indietro, porta a casa agevolmente il 4-1 e si porta a servire per il match conquistando il break del 5-1 con una dirompente accelerazione di rovescio lungolinea. L’epilogo arriva nel settimo game quando lo spagnolo sale 40-0 e chiude i conti al secondo match point per il 6-1 che non ammette repliche.

Alcaraz registra percentuali migliori del suo avversario sui punti vinti con le due palle di servizio. Il tennista spagnolo mette a segno sedici vincenti contro i cinque dell’avversario, dato parzialmente bilanciato dai 33 errori gratuiti commessi rispetto ai 29 del rivale. Il computo complessivo dei punti premia la testa di serie numero due per 63 a 48.