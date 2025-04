Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere i conti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenute e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Perugia e Civitanova, gara -3 della serie di semifinali Scudetto di Superlega. Perugia intravede la finale, forte del doppio vantaggio. Civitanova per regalarsi una notte da protagonista e riaprire una serie complicata. Semaforo verde alle 20.30!

In palio un posto al sole in finale scudetto. Perugia vuole archiviare il discorso per giocare l’all-in nella finale Scudetto contro una formazione tra Trento e Piacenza: serie in fotocopia alla sfida tra umbri e marchigiani che vede l’Itas avanti 2-0 nel confronto. Perugia e Civitanova raggiungono il traguardo delle 70 sfide: bilancio globale di grande equilibrio in cui Perugia prevale per soli 3 scontri: 36-33 in favore dei campioni d’Italia in carica.

Perugia cerca l’affondo decisivo! Il match del PalaBarton Energy rappresenta un viatico cruciale per il proseguimento o meno della serie. Formazione di Lorenzetti avanti 2-0 dopo le prime due gare di semifinale: forte del successo in tre set all’esordio e della vittoria (2-3) in terra marchigiana sabato scorso. Per Civitanova l’imperativo è reggere botta e limare i dettagli (cosa non successa in gara -1 a Perugia 11 giorni fa) per alimentare la fiamma di speranza. La formazione di Medei proverà a regalarsi un altro match all’Eurosuole Forum per un ipotetico quarto round a Pasqua.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match Perugia-Civitanova, sfida valevole per gara -3 delle semifinali Scudetto della Superlega 2024-2025. Si parte per le 20.30!