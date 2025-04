Volley, Perugia e Trento ad un passo dalla finale! Civitanova e Piacenza provano a riaprire le serie in gara3

La Sir Susa Vim Perugia è a un passo dalla finale scudetto. Dopo aver vinto anche Gara 2 in trasferta contro la Cucine Lube Civitanova, i Block Devils guidano la serie di semifinale con un netto 2-0. Mercoledì 16 aprile, alle ore 20:30, al Pala Barton Energy, avranno la prima occasione per chiudere i conti davanti al proprio pubblico e staccare il pass per l’ultimo atto della stagione.

I numeri parlano chiaro: due vittorie convincenti, di cui la prima per 3-0 in casa e la seconda al tie-break all’Eurosuole Forum, in una battaglia durata oltre due ore e mezza. Perugia ha dimostrato solidità mentale nei momenti decisivi e un’ottima efficacia al servizio, una delle armi che ha fatto la differenza finora nella serie. La squadra umbra ha già ripreso gli allenamenti con doppie sedute, alternando lavoro fisico e tecnico-tattico per farsi trovare pronta a chiudere i giochi.

Civitanova, dal canto suo, non ha intenzione di alzare bandiera bianca. I progressi mostrati in Gara 2, pur non bastando a evitare la sconfitta, testimoniano la volontà dei marchigiani di restare in corsa, nonostante l’assenza in ricezione di Fabio Balaso si faccia sentire eccome contro una squadra come quella umbra che fa del servizio un suo punto di forza. Per sperare di allungare la serie e tornare a giocare davanti al proprio pubblico, i biancorossi dovranno imporsi al Pala Barton, un campo finora inviolato nei playoff. Oltre all’accesso alla finale scudetto, in palio c’è anche un posto nella prossima Champions League. Solo le prime tre classificate del campionato otterranno il pass continentale.

I Block Devils dovrebbero scendere in campo con lo stesso sestetto vincente di sabato scorso: Giannelli in regia opposto a Ben Tara, Loser e Solè al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Colaci libero. In casa Lube questa dovrebbe essere la formazione iniziale: Boninfante al palleggio, Lagumdžija opposto, centrali Podrascanin e Chinenyeze, schiacciatori Nikolov e Bottolo, con Bisotto libero.

L’altra semifinale tra Trento e Piacenza torna alla ilT quotidiano Arena con l’Itas in vantaggio per 2-0 e ad un passo dalla finale. Giovedì sera alle 20:30 si gioca Gara 3, dopo che la squadra di Fabio Soli si è aggiudicata le prime due “battaglie” con un doppio 3-2. Serie sbilanciata ma sfide equilibratissime che lasciano un filo di speranza alla squadra emiliana, che si è espressa a sprazzi su ottimi livelli, sbattendo contro un’Itas molto concreta e guidata da un Alessandro Michieletto in grandissima condizione, che sembra aver alzato ulteriormente l’asticella in vista della finale di stagione.

Al capitano si aggiunge un Rychlicki ritrovato dopo gli alti e bassi dell’ultimo periodo ed uno Sbertoli che ha distribuito il gioco in maniera magistrale sia in Gara 1 che in Gara 2, mandando spesso in tilt il sistema di muro e difesa dei piacentini.

La Gas Sales Bluenergy si aggrappa al momento di forma del canadese Stephen Maar, che non ha ancora sotterrato l’ascia di guerra e vorrebbe la sua seconda finale scudetto consecutiva. La pressione, ovviamente, è tutta sulle spalle di Piacenza, che o vince o va a giocarsi la Champions con la perdente dell’altra serie. E non sempre quest’anno, spalle al muro, la squadra emiliana è riuscita a esprimersi su ottimi livelli. Ma Ljubo Travica ha dimostrato di saper toccare i giusti tasti con la propria squadra. Formazioni in campo giovedì 17 aprile alle 20:30. Difficile aspettarsi cambi nei sette titolari. Soli dovrebbe riproporre Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Kozamernik e Flavio al centro con Laurenzano libero. Travica dovrebbe confermare Brizard in regia, Romanò opposto, Simon e Galassi centrali, Mandiraci e Maar in banda, Scanferla libero.