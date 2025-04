Perché Rune si è ritirato a Madrid: il punteggio esatto con Cobolli prima di alzare bandiera bianca

Flavio Cobolli si è qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Madrid, vincendo per ritiro contro il danese Holger Rune. Il tennista italiano ha dettato legge nel primo set (6-2) e poi il suo avversario ha deciso di alzare bandiera bianca, recandosi a metà campo per stringere la mano al laziale e successivamente all’arbitro. L’incontro si è così interrotto e l’azzurro è riuscito ad avere la meglio contro il numero 9 del mondo, reduce dalla vittoria nel torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver battuto Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo.

Si tratta del primo successo contro un top-10 per il nostro portacolori, anche se non è arrivato nella maniera sportivamente più auspicata. Cos’è successo nel dettaglio? L’azzurro conduceva per 3-2 quando Rune ha chiamato il fisioterapista, adducendo un problema alla coscia destra in questo suo esordio sulla terra rossa della capitale spagnola. Dopo il medical time-out è stato il 22enne a piazzare il break e poi a issarsi sul 5-2, chiudendo i conti nel primo set in appena 43 minuti.

A quel punto la rinuncia di Holger Rune, che verosimilmente ha deciso di interrompere il proprio sforzo a causa della criticità fisica riscontrata a metà parziale. Cobolli prosegue il proprio cammino sul mattone tritato iberico e ora se la dovrà vedere contro lo statunitense Brandon Nakashima, mentre il danese dovrà cercare di recuperare in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros.