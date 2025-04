Parigi-Roubaix femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Kopecky è la grande favorita, Balsamo ci prova

Rispetto all’equivalente in campo maschile vanta una storia decisamente più breve, in pochi anni però è già diventata un riferimento fondamentale nel calendario internazionale. È tutto pronto per dare il via, tra poche ore, alla quinta edizione della Parigi-Roubaix femminile.

La corsa in linea parte da Denain e si conclude a Roubaix dopo 148,5 chilometri. Le atlete si sfidano per provare a succedere nell’albo d’oro a Lotte Kopecky, vincitrice lo scorso anno davanti all’italiana Elisa Balsamo e all’inglese Pfeiffer Georgi.

PERCORSO

Il tracciato non si discosta da quello della scorsa edizione, non è certamente uguale a quello dei colleghi maschi, ma non per questo risulta meno impegnativo. La carovana affronta i primi 70 chilometri in pianura, non ci sono difficoltà altimetriche, per poi entrare nel vivo della corsa. In poco meno di settanta chilometri le cicliste affrontano infatti ben 17 settori in pavé, compresi il Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre. La Roubaix femminile non transiterà invece dalla leggendaria Foresta di Arenberg.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX DONNE 2025

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:00 circa

PARIGI-ROUBAIX DONNE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 16:00 su Rai 2;Eurosport 1 dalle ore 14:30 alle 17:30

Diretta streaming: dalle 16:00 su RaiPlay; dalle 14.30 alle 17:25 su Discovery+; dalle 14:30 Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Il ruolo di grande favorita non può non essere assegnato alla campionessa del mondo. La fuoriclasse belga ha vinto la scorsa edizione per distacco e insegue il bis. In caso contrario la Team SD Worx – Protime può contare sulla miglior alternativa possibile e lavorare per portare allo sprint Lorena Wiebes. Possibili outsider di lusso potrebbero essere l’infinita olandese Marianne Vos della Team Visma | Lease a Bike, l’americana Chloe Dyggert della CANYON//SRAM zondacrypto e l’inglese Pfeiffer Georgi, terza classificata nell’ultima edizione.

L’Italia dovrà rinunciare ad Elisa Longo Borghini, vittima di una caduta con conseguente commozione cerebrale al Giro delle Fiandre e costretto per questo ad osservare alcuni giorni di riposo. Attenzioni puntate allora su Elisa Balsamo. La vlocista della Lidl-Trek ha dimostrato di trovarsi a suo agio sul pavé e se riuscirà a tenere il passo della favorita della vigilia potrà giocarsi le sue carte nell’arrivo in volata. Da seguire con attenzione le prove di Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto