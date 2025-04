Paolini-Niemeier, WTA Stoccarda 2025: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà Jule Niemeier agli ottavi di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. La tennista italiana, testa di serie numero 5 del torneo sulla terra rossa tedesca, affronterà la padrona di casa, che si sta facendo strada in questa manifestazione grazie a una wild card. L’azzurra ha regolato all’esordio l’altra teutonica Eva Lys e partirà con i favori del pronostico anche in questa occasione per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, dove si potrebbe incrociare la statunitense Coco Gauff.

L’appuntamento è per giovedì 17 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale. Ad aprire il programma di giornata sarà il match tra le russe Mirra Andreeva ed Ekaterina Alexandrova, a seguire toccherà alla nostra portacolori. Tra l’altro si preannuncia una giornata molto impegnativa per l’azzurra, perché poco dopo l’impegno in singolare tornerà in campo insieme a Sara Errani per affrontare la coppia composto da Alexandrova e Shuai Zhang nei quarti di finale del torneo di doppio.

La numero 6 del mondo incrocerà la numero 121 del ranking WTA, più giovane di lei di tre anni e reduce dal successo in rimonta contro la connazionale Laura Siegemund. L’azzurra ha vinto i due precedenti, entrambi risalenti al 2022: sedicesimi di finale a Parma (5-7, 6-4, 6-2) e quarti di finale a Cluj-Napoca (7-5, 7-5).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Niemeier, ottavo di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (gratis e in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-NIEMEIER WTA STOCCARDA

Giovedì 17 aprile

Secondo match dalle ore 12.30 Jasmine Paolini vs Jule Niemeier – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale, si giocherà Andreeva-Alesandrova. Al termine toccherà all’azzurra.

PROGRAMMA PAOLINI-NIEMEIER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.