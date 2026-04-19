NUOVO ASSO GENNARO! Pirelli devastante: campione d’Europa dei -100 kg!

Dopo tre giornate complessivamente negative, in cui l’unico vero acuto era arrivato grazie al bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg, arriva un clamoroso doppio oro ravvicinato per l’Italia in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Europei di judo 2026 a Tbilisi. Dopo il trionfo da favorita di Alice Bellandi nei -78 kg, anche Gennaro Pirelli ha fatto il colpaccio salendo per la prima volta in carriera sul trono continentale nei -100 kg.

Il 25enne napoletano, già terzo nelle ultime due edizioni dei Campionati d’Europa, ha disputato una gara eccezionale sin dalle eliminatorie del mattino collezionando quattro successi consecutivi per punteggio tecnico prima della finalissima, in cui ha fatto valere la sua maggiore intraprendenza provando un maggior numero di attacchi rispetto all’avversario neerlandese Simeon Catharina ed imponendosi al Golden Score per somma di sanzioni.

Pirelli ha anticipato spesso e volentieri Catharina per tutto l’incontro, provocando gli shido per passività al judoka olandese che è stato poi squalificato al momento della terza sanzione dopo 1’31” supplementari. Si tratta di un oro piuttosto sorprendente per l’Italia, anche se il campano classe 2000 (capace di vincere il Grand Slam di Tokyo nel 2022) veniva considerato alla vigilia un outsider di lusso nella categoria fino a 100 kg.

Appuntamento rimandato con il primo titolo europeo per il 28enne neerlandese Catharina, bronzo un anno fa a Podgorica, mentre la spedizione azzurra archivia in extremis la seconda medaglia d’oro della settimana migliorando di un’unità le affermazioni totalizzate nella passata edizione degli Europei.