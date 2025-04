Pallanuoto femminile, la Grecia vince la World Cup! Italia sesta

La Grecia vince la Super Final della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, andata in scena a Chengdu, in Cina: piazza d’onore per l’Ungheria, mentre salgono sul gradino più basso del podio i Paesi Bassi. Il Setterosa, invece si classifica sesto.

L’Italia del commissario tecnico Carlo Silipo, infatti, nella finale per il 5° posto cede ai tiri di rigore all’Australia con i punteggio di 13-14, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 10-10. Il derby asiatico che vale il 7° posto va al Giappone, che rimonta e supera di misura la Cina padrona di casa, battuta per 18-17.

Il gradino più basso del podio va ai Paesi Bassi, che nei due parziali centrali della sfida scavano il solco decisivo per battere la Spagna, sconfitta poi per 10-8. La sfida per il titolo, infine, premia la Grecia: le elleniche conducono dall’inizio alla fine la sfida giocata contro l’Ungheria, battuta con un netto 13-9.

WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Super Final a Chengdu, in Cina

Finali – Domenica 20 aprile

04.00 7°-8° posto: Giappone-Cina 18-17

05.45 5°-6° posto: Italia-Australia 13-14 dtr (10-10)

08.30 3°-4° posto: Paesi Bassi-Spagna 10-8

10.15 1°-2° posto: Grecia-Ungheria 13-9