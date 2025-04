Pallanuoto, Serie A1 2025: Trieste al quarto posto, Quinto salvo. Onda Forte in Serie A2

La 26ma ed ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile regala gli ultimi verdetti: il quarto posto, e la conseguente qualificazione alle semifinali Scudetto, va al Trieste, corsaro per 7-14 in casa della Florentia.

Il De Akker Team, battuto in casa dal Savona per 10-14, termina quinto ed affronterà i play-off per i due posti in palio per la Conference Cup. I felsinei affronteranno l’Ortigia, che supera per 13-11 il Posillipo: i campani restano sesti ed avranno il vantaggio del fattore campo contro la Roma Vis Nova, battuta dal Telimar per 11-8.

Festeggia la salvezza il Quinto, che sfrutta la sconfitta della Florentia e, in virtù della vittoria di misura, con lo score di 14-15, in casa dell’Onda Forte, condanna alla retrocessione diretta in Serie A2 la formazione romana. Tira un sospiro di sollievo il Catania, battuto per 11-16 dall’Olympic Roma: gli etnei disputeranno i play-out.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati e programma 26ma giornata

Venerdì 18 aprile 2025

19:30 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 13-12

Sabato 19 aprile 2025

15:00 NUOTO CATANIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11-16

15:00 DE AKKER TEAM – R.N. SAVONA 10-14

15:00 R.N. FLORENTIA – PALLANUOTO TRIESTE 7-14

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – C.N. POSILLIPO 13-11

15:00 ONDA FORTE – IREN GENOVA QUINTO 14-15

15:00 TELIMAR – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 11-8

Classifica

AN BRESCIA 73 (in vantaggio negli scontri diretti con la Pro Recco)

PRO RECCO WATERPOLO 73

RN SAVONA 66

PALLANUOTO TRIESTE 49

——————–

DE AKKER TEAM 46

CN POSILLIPO 38

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

C.C. ORTIGIA 1928 35

——————–

IREN GENOVA QUINTO 29

——————–

TELIMAR 28

R.N. FLORENTIA 26

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 18

NUOTO CATANIA 8

——————–

ONDA FORTE 5 (retrocessa in Serie A2)

PLAY-OFF

Semifinali dal 1° al 4° posto

AN Brescia-Pallanuoto Trieste

Pro Recco-RN Savona

Gara1 sabato 26 aprile (La Pro Recco giocherà domenica 27 aprile)

Gara2 martedì 29 aprile

Gara3 eventuale giovedì 1 maggio

Semifinali dal 5° all’8° posto

De Akker Team-CC Ortigia 1928

CN Posillipo-Roma Vis Nova Pallanuoto

Gara1 sabato 26 aprile

Gara2 martedì 29 aprile

Gara3 eventuale giovedì 1 maggio

Finale scudetto

Gara1 martedì 6 maggio

Gara2 venerdì 16 maggio

Gara3 eventuale martedì 20 maggio

Finale terzo posto

Gara1 martedì 6 maggio

Gara2 venerdì 16 maggio

Gara3 eventuale martedì 20 maggio

Finale quinto posto

Gara1 martedì 6 maggio

Gara2 venerdì 16 maggio

Gara3 eventuale martedì 20 maggio

Finale settimo posto

Gara1 martedì 6 maggio

Gara2 venerdì 16 maggio

Gara3 eventuale martedì 20 maggio

PLAY-OUT

Semifinali

Telimar-Nuoto Catania

RN Florentia-Training Academy Olympic Roma

Gara1 sabato 26 aprile

Gara2 martedì 29 aprile

Gara3 eventuale giovedì 1 maggio

Finali salvezza

Gara1 martedì 6 maggio

Gara2 venerdì 16 maggio

Gara3 eventuale martedì 20 maggio