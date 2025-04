Pallanuoto femminile, l’Italia cede ai rigori all’Australia ed è sesta in World Cup

L’Italia del commissario tecnico Carlo Silipo chiude al sesto posto la Super Final della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Chengdu, in Cina: il Setterosa nella finale per il quinto posto cede ai tiri di rigore contro l’Australia, con le oceaniche che si impongono per 14-13 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari.

Nel primo quarto l’Australia rompe gli indugi, inizia meglio e costringe Silipo a chiamare presto il primo time out a disposizione: break delle oceaniche, che chiudono avanti 5-3. Nella seconda frazione, però, l’Italia alza i ritmi in difesa, non subisce gol, ed opera l’aggancio sul 5-5 a metà gara.

Nel terzo periodo le azzurre passano a condurre spezzando l’equilibrio ed il botta e risposta tra le due compagini, giungendo all’ultimo intervallo in vantaggio per 8-7. Nell’ultimo quarto, però, l’Australia reagisce e riequilibra le sorti dell’incontro, con la sfida che si chiude sul 10-10 nei tempi regolamentari.

I tiri di rigore vedono tra i pali Condorelli da una parte e Durston dall’altra, con l’estremo difensore oceanico che non era sceso in acqua nei regolamentari. Nella terza serie Cordovani si fa parare la conclusione, mentre le australiane sono impeccabili. L’errore di Cergol nella quinta rotazione consegna la vittoria all’Australia per 14-13.