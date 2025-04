Pallanuoto, Serie A1 2025: Brescia-Pro Recco 13-12. I lombardi chiudono al primo posto la regular season

La 26ma ed ultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile si apre con l’anticipo che decide il primato in classifica: il Brescia piega la Pro Recco con il punteggio di 13-12, la aggancia in vetta e conquista il primo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti (all’andata finì 8-8).

Ai play-off, dunque, il Brescia affronterà in semifinale la quarta classificata, che sarà una tra Trieste e De Akker Team, mentre la Pro Recco sfiderà nel derby ligure il Savona. I lombardi, inoltre, avranno il vantaggio del fattore campo in entrambe le serie, che si giocheranno (sia le semifinali che la finale) al meglio delle tre gare.

TABELLINO

AN BRESCIA-PRO RECCO WATERPOLO 13-12

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 4, S. Guerrato 2, N. Casanova, A. Balzarini 1, T. Gianazza, V. Dolce 2, M. Giri, J. Alesiani, F. Ferrero 1, M. Irving 3, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo.

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 5, Durik 1, G. Cannella, A. Younger 2, L. Demarchi, N. Presciutti 1, S. Scarmi, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen, F. Condemi 1, B. Hallock 1, T. Negri, Haverkampf. All. Sukno.

Arbitri: Navarra e Ercoli.

Note – Parziali: 3-2, 3-4, 4-2, 3-4. Spettatori 600 circa. Diretta Rai Sport HD.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati e programma 26ma giornata

Venerdì 18 aprile 2025

19:30 AN BRESCIA – PRO RECCO WATERPOLO 13-12

Sabato 19 aprile 2025

15:00 NUOTO CATANIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 DE AKKER TEAM – R.N. SAVONA Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

15:00 R.N. FLORENTIA – PALLANUOTO TRIESTE Firenze – Piscina Comunale “G. Nannini”

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – C.N. POSILLIPO Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

15:00 ONDA FORTE – IREN GENOVA QUINTO Roma – Centro Federale Valco San Paolo

15:00 TELIMAR – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Terrasini (PA) – Piscina Comunale

Classifica

AN BRESCIA* 73 (in vantaggio negli scontri diretti con la Pro Recco)

PRO RECCO WATERPOLO* 73

RN SAVONA 63

PALLANUOTO TRIESTE 46 (in vantaggio negli scontri diretti con il De Akker Team)

——————–

DE AKKER TEAM 46

CN POSILLIPO 38

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

C.C. ORTIGIA 1928 32

——————–

R.N. FLORENTIA 26 (in vantaggio negli scontri diretti con il Quinto)

——————–

IREN GENOVA QUINTO 26

TELIMAR 25

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

NUOTO CATANIA 8

——————–

ONDA FORTE 5 (in vantaggio negli scontri diretti con il Catania)

* = una partita in più