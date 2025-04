Pallanuoto: la prima semifinale va a gara-3. Trieste sorprende l’AN Brescia

Viene fuori l’upset in gara-2 della semifinale scudetto della Serie A1 di pallanuoto maschile disputata oggi. L’AN Brescia, prima della regular season, era pronta a chiudere i conti e a volare in finale, invece ha dovuto impattare contro una super Pallanuoto Trieste che, davanti al pubblico di casa, ha sovvertito il pronostico.

La squadra guidata da Mirarchi si è imposta in un match dominato contro la compagine ligure: 10-5 il risultato che non lascia spazio a recriminazioni per la banda di Sandro Bovo. Dominante Draskovic: sono sei le reti per l’attaccante montenegrino.

Giovedì appuntamento con gara-3 alla Mompiano di Brescia.

PALLANUOTO TRIESTE-AN BRESCIA 10-5

PALLANUOTO TRIESTE: D. Lazovic, D. Podgornik, R. Petronio 1, R. Liprandi, L. Marziali, T. Sedlmayer, E. Manzi, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, V. Draskovic 6, D. Kujacic, A. Mladossich 2, P. Oliva, F. Casavola. All. Mirarchi

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso, S. Guerrato 1, F. Faraglia 1, A. Balzarini, T. Gianazza 1, V. Dolce, M. Giri 1, J. Alesiani, F. Ferrero, M. Irving 1, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo

Arbitri: Navarra e Ercoli

Parziali: 3-2 2-1 5-2 Usciti per limite di falli Ferrero (B) nel secondo tempo, Irving (B), Mezzarobba (T) e Petronio (T) nel terzo tempo, Podgornik (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6/11 + 2 rigori e Brescia 5/14 + un rigore. Espulsi per reciproche scorrettezze Guerrato (B) e Razzi (T) nel quarto tempo. In porta Lazovic (T) e Baggi Necchi (B). Baggi Necchi (B) para un rigore a Draskovic a 3’10 del secondo tempo. Baggi Necchi (B) para un rigore a Draskovic a 7’30 del terzo tempo. Balzarini (B) fallisce un rigore (palo) a 4’10 del secondo tempo. AN Brescia con 13 giocatori a referto. Spettatori 900 circa