Novak Djokovic si sfoga in allenamento: cosa è accaduto sui campi di Madrid

Novak Djokovic farà domani il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’asso serbo affronterà Matteo Arnaldi, che nel primo turno ha sconfitto in rimonta il croato Borna Coric. Un impegno molto difficile per il ligure, lontano dalla propria miglior versione, anche se la vittoria può avergli dato un pizzico di fiducia in più.

Da capire anche quale sarà il Djokovic che l’azzurro si troverà dall’altra parte del campo. Ricordiamo che Nole, finalista nel 1000 a Miami, è stato subito eliminato nel primo impegno importante sulla terra rossa a Montecarlo nella sfida contro il cileno Alejandro Tabilo. Se si considera quanto visto in allenamento, non si può non notare il nervosismo e la tensione del campione nativo di Belgrado.

Nel corso del suo ultimo training con il francese Arthur Fils, infatti, Djokovic è apparso molto teso e in alcuni frangenti anche arrabbiato. In un momento particolare di frustrazione, ha anche esclamato: “Al diavolo gli sport, il tennis e tutto il resto!“. Uno sfogo che non è passato inosservato tra gli spettatori presenti. Tutto nella normalità oppure qualcosa che non va c’è?

VIDEO SFOGO DJOKOVIC A MADRID

Lo scopriremo in campo già a partire da domani in un torneo nel quale Novak, potenzialmente, può essere tra i favoriti, vista l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz che per i suoi problemi fisici ha deciso di non giocare nel torneo di casa.