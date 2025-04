ATP Madrid 2025, scendono in campo le teste di serie. Cobolli sfida Rune, Cinà attende Korda

Si aprono i match del secondo turno al Masters 1000 di Madrid ed entrano in scena le teste di serie. C’è sicuramente grande attesa per Alexander Zverev, numero uno del seeding, che farà il suo esordio contro il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. In caso di vittoria il tedesco potrebbe affrontare un altro tennista spagnolo, visto che attenderà il vincente del match tra Alejandro Davidovich Fokina, semifinalista a Montecarlo, e il portoghese Nuno Borges.

Sono due gli italiani che scendono in campo ed entrambi incrociano il loro destino con due teste di serie. Sfida decisamente avvincente quella che aspetta Flavio Cobolli, che affronterà il danese Holger Rune, fresco vincitore dell’ATP 500 di Barcellona. Si tratta di una piccola rivincita per il romano, che l’anno scorso al Roland Garros è stato battuto proprio da Rune al termine di una pazzesca battaglia di cinque set solo al super tie-break.

Dopo l’ottimo esordio, Federico Cinà prova a sognare il suo primo terzo turno della carriera in un Masters 1000. Il giovane tennista siciliano, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, se la vedrà con l’americano Sebastian Korda, testa di serie numero 23, in un match comunque da giocare per Cinà visto che lo statunitense spesso concede e non fa sicuramente della continuità e della regolarità alcuni dei suoi punti di forza.

Andrey Rublev comincia la sua difesa del titolo, ma per il russo sarà un esordio decisamente ostico contro il veterano francese Gael Monfils, che sa esaltarsi in questi contesti. Attenzione anche all’americano Taylor Fritz, testa di serie numero tre, che affronterà l’australiano Christopher O’Connell. Restano in casa USA fari puntati anche su Ben Shelton, finalista nell’ATP di Monaco di Baviera, che dovrà stare attento nel match con l’argentino Mariano Navone.

Chi cerca una risalita dopo un periodo decisamente negativo sono Daniil Medvedev e Casper Ruud. Il russo scontrerà il serbo Laslo Djere, mentre il norvegese comincia il suo cammino a Madrid con il francese Arthur Rinderknech. C’è grande attesa anche per il francese Arthur Fils, che affronterà l’argentino Francisco Comesana.