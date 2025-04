MXGP, grande attesa per il GP del Trentino: il ritorno di Cairoli e Gajser contro Febvre per il titolo

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di motocross 2025 e si prepara per la seconda, ed ultima, tappa consecutiva in Italia. Dopo aver gareggiato a Riola Sardo nello scorso fine settimana, la MXGP si trasferisce a Pietramurata per il Gran Premio del Trentino.

Siamo pronti per vivere il quinto appuntamento della stagione 2025 che racchiuderà in sé spunti di interesse a non finire, sia dal punto di vista della corsa al titolo, sia per un ritorno che ha del clamoroso e del sensazionale. Stiamo parlando, ovviamente, del nove volte campione del mondo Tony Cairoli.

La leggenda del motocross, infatti, sarà al via della gara di Pietramurata in sostituzione di Mattia Guadagnini (ancora infortunato) e ci regalerà emozioni a non finire. Il fuoriclasse siciliano, nonostante i 39 anni, non ha certo perso la voglia di divertirsi in moto e proverà a stupire per l’ennesima volta nella sua splendida carriera. Tutte le attenzioni, ovviamente, saranno su di lui e lo spettacolo non mancherà.

Oltre alla curiosità di rivedere Tony Cairoli in gara, proseguirà la corsa per il titolo iridato. Per il momento tutto sembra portare verso Tim Gajser. Lo sloveno del team Honda comanda la classifica generale con 215 punti e un margine di vantaggio già rassicurante su Romain Febvre (vittorioso in Sardegna) di 34 punti, mentre è terzo l’olandese Glenn Coldenhoff a 59 punti. Quarto Lucas Coenen a 74 punti di distacco, mentre è quinto Maxime Renaux a 90.