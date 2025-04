MX2, Andrea Adamo in Svizzera per inseguire il sogno mondiale

Dopo l’appuntamento italiano della Motocross in Trentino, la categoria MX2 torna in scena in Svizzera per disputare il quinto appuntamento del Mondiale 2025. Il Gran Premio andrà in scena a Frauenfeld, località che l’anno scorso vide la vittoria di Kay De Wolf al termine delle due prove. Ricordiamo che, in concomitanza con le vacanze pasquali le gare andranno in scena lunedì 21 aprile.

Il GP del Trentino ci ha lasciato molti punti interrogativi, in assenza di un vero e proprio leader del campionato. Kay De Wolf (Husqvarna) ha ottenuto il secondo posto in gara 1 ed il quarto in gara 2, confermandosi al comando della classifica con 231 punti ottenuti. Nonostante il primato, l’olandese non ha mai dimostrato solidità, conquistando i suoi piazzamenti in rimonta.

Il secondo posto della classifica generale è occupato dal tedesco Simon Langenfelder con 219 punti. Il pilota della KTM ha chiuso la gara-2 al terzo posto, fermando l’avanzata del leader del mondiale. Il teutonico potrebbe accorciare nel Mondiale considerato il suo feeling con la pista svizzera (primo posto in gara-2 nel 2024). Non è da escludere neanche un possibile sorpasso mondiale, considerando i numerosi colpi di scena già avvenuti fino a questo momento.

Gli occhi però saranno tutti puntati su Andrea Adamo. Il siciliano viene da un weekend fantastico che gli ha permesso di conquistare il Gran Premio del Trentino, grazie ai due podi ottenuti (terzo posto in gara-1 e secondo in gara-2). Il classe 2003 arriva in Svizzera con 18 punti di ritardo dal leader Kay De Wolf e cercherà di continuare la sua rimonta mondiale. L’appuntamento per gara-1 è lunedì 21 aprile alle ore 13.15.