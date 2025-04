Musetti-Tsitsipas oggi in tv, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming

Martedì 29 aprile si disputeranno i sedicesimi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid che non sono stati giocati ieri a causa del blackout che ha colpito la Spagna: tornerà nuovamente in campo l’azzurro Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 10, il quale sarà chiamato a fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 17 del seeding.

La sfida tra l’azzurro ed il greco sarà la terza del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 12.00. Si tratterà del settimo incrocio sul circuito maggiore: l’ellenico è in vantaggio per 5-1 nei precedenti, ma Lorenzo Musetti ha vinto l’ultima sfida, giocata appena 18 giorni nei quarti di finale di Montecarlo.

Il match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas, del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.30), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MADRID 2025

Martedì 29 aprile – Manolo Santana Stadium

Dalle ore 12.00

Diana Shnaider (Russia, 13) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

A seguire

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 15) – Jacob Fearnley (Gran Bretagna, Q) riprende da 6-4 5-4

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 10) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 17) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.30)

PROGRAMMA ATP MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.30)

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.