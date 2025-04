LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: subito la rivincita di Montecarlo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Settimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro che poche settimane fa ha colto il primo successo sulla terra rossa di Montecarlo. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il canadese Denis Shapovalov.

Musetti, ventiduenne di Carrara, arriva all’appuntamento dopo aver superato in due set l’argentino Etcheverry. Finalista in quel di Montecarlo dove ha trovato il primo hurrà proprio contro il prossimo avversario, il toscano è parso in forma smagliante sulla terra battuta e punta al bis contro l’ex top ten greco. Servirà una prova all’insegna della continuità, fondamentale a questi livelli.

Dal canto suo Tsitsipas, ventiseienne ateniese (Grecia), si presenta alla rivincita con l’azzurro a margine del ritiro patito ai quarti di finale di Barcellona durante i quali ha lasciato strada al francese Fils dopo appena due game. L’ellenico ha tuttavia smaltito velocemente l’infortunio ed ha superato all’esordio l’ostico tedesco Struff in tre combattuti parziali.

La sfida di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas sarà il primo incontro della sessione serale che inizierà alle 20.00 sul Manolo Santana Stadium. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!