Cosa è successo nell’ATP di Madrid: immagini tv sparite e ritardi nelle partite

Quello che in un primo momento sembrava essere un semplice problema circoscritto ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, si è rivelato essere molto più esteso: attorno alle 12.30 sono saltate le immagini tv ed i livescore relativi all’ATP Masters 1000 ed al WTA 1000 in corso nella capitale spagnola.

Si è continuato a giocare senza l’ausilio della tecnologia, pensando che si trattasse di un banale salto di tensione, ma pochi minuti dopo ci si è fermati, rendendosi conto che si era andati incontro ad un blackout molto esteso, che coinvolge tutta la Spagna continentale, alcune zone del Portogallo e della Francia.

Sono saltate ovviamente anche le linee telefoniche, sono state bloccate le ferrovie, con treni fermi nelle stazioni, e stanno andando incontro a gravi difficoltà gli aeroporti di Madrid, di Lisbona, e le metropolitane di Madrid e di Barcellona, ma ci sono problemi anche per quanto riguarda il traffico stradale, con i semafori spenti.

Alle 13.40 la società spagnola Red Electrica ha affermato di aver avviato le prime procedure per ripristinare la fornitura di energia elettrica, partendo progressivamente dal nord e dal sud del Paese. Si cerca di capire se quanto accaduto sia dovuto ad un attacco informatico su ampia scala.

Blackout generalizzato a Madrid. Interruzioni di corrente nelle stazioni metropolitane. Semafori non funzionanti in diversi quartieri. Costretti all’interruzione dei match anche i tornei di tennis ATP e WTA in corso nella capitale spagnola. pic.twitter.com/A8ur7y7r0q

— Dario D’Angelo (@dariodangelo91) April 28, 2025