Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 29 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Dopo il clamoroso blackout elettrico che ha sconvolto la giornata di ieri in Spagna e Portogallo, condizionando anche il mondo dello sport iberico, il Masters 1000 di Madrid vive una giornata ricchissima di partite, visto che verranno recuperate tutte le partite di terzo turno non ancora disputate.

Scenderanno in campo nel torneo di singolare maschile anche due azzurri. Il primo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Stefanos Tsitsipas in un remake del match da poco disputato nei quarti di finale a Montecarlo e che ha visto la vittoria del toscano, che cerca dunque un nuovo successo contro il greco.

Successivamente toccherà anche a Matteo Berrettini. Da capire quali saranno le condizioni del romano dopo l’infortunio agli addominali patito nel match contro Giron e se il giorno ulteriore di riposo ha fatto bene all’azzurro. Una sfida molto complicata quella di Berrettini, che affronterà il britannico Jack Draper, numero cinque del seeding.

La giornata di oggi del Masters 10000 di Madrid inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 19.00), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo e Now TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale degli incontri riguardanti gli italiani.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

Lunedì 28 aprile

MANOLO SANTANA

dalle ore 11:00

Diana Shnaider vs. Iga Swiatek -WTA

[15] Grigor Dimitrov (Bul) vs. [Q] Jacob Fearnley (Gbr)

[17] Stefanos Tsitsipas (Gre) vs. [10] Lorenzo Musetti (Ita)

[1] Alexander Zverev (Ger) vs. [20] Francisco Cerundolo (Arg)

Non prima delle 20:00

[1] Aryna Sabalenka vs. Peyton Stearns – WTA

[3] Taylor Fritz (Usa) vs. [14] Casper Ruud (Nor)

ARANTXA SANCHEZ

Dalle 11:00

[6] Alex De Minaur (Aus) vs. [29] Denis Shapovalov (Can)

Non prima delle 13:00

[5] Madison Keys vs. [19] Donna Vekic – WTA

[17] Elina Svitolina vs. Maria Sakkari – WTA

Non prima delle 19:00

[9] Daniil Medvedev (Rus) vs. [31] Brandon Nakashima (Usa)

Non prima delle 21:30

[24] Marta Kostyuk vs. Anastasia Potapova – WTA

STADIUM 3

Dalle ore 11:00

[24] Karen Khachanov vs. [11] Tommy Paul (Usa)

[22] Jakub Mensik (Cze) vs. Alexander Bublik (Kaz)

[5] Jack Draper vs. [30] Matteo Berrettini (Ita)

COURT 4

Dalle ore 11:00

[16] Frances Tiafoe (Usa) vs. Alexandre Muller (Fra)

Cameron Norrie (Gbr) vs. [LL] Gabriel Diallo (Can)

Moyuka Uchijima vs. [21] Ekaterina Alexandrova –

COURT 5

Dalle ore 11.00

[4] Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Ita/Ita) vs. Joe Salisbury/Neal Skupski (Gbr/Gbr)

COURT 6

Dalle ore 11.00

Ivan Dodig/Sebastian Korda (Cro/Usa) vs. Alexander Erler/Constantin Frantzen (Aut/Ger)

Yuki Bhambri/Robert Galloway (Ind/Usa) vs. Harri Heliovaara/Henry Patten [2] (Fin/Gbr)

Sander Gille/Jan Zielinski (Bel/Pol) vs. Tomas Machac/Tommy Paul (Cze/Usa)

Rohan Bopanna/Ben Shelton (Ind/Usa) vs. Nathaniel Lammons/Jackson Withrow [8] (Usa/Usa)

Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti (Ita/Ita) vs. Nikola Mektic/Michael Venus [6] (Cro/Nzl)

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 19), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport (partite degli italiani)