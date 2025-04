Musetti-Alcaraz oggi in tv, Finale ATP Montecarlo 2025: orario, programma, streaming

L’auspicio degli appassionati è che le avverse condizioni metereologiche concedano il tempo necessario a regalare la degna conclusione al primo grande appuntamento stagionale sulla terra rossa. Ultimo atto per il prestigioso torneo ATP di Montecarlo, si gioca per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Stefanos Tsitsipas, trionfatore dell’edizione 2024 nella finale giocata contro Casper Ruud.

Saranno Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 nonché grande favorito per la vittoria finale nei pronostici della vigilia, a sfidarsi per la vittoria del titolo. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’inizio del match alle 12:00 per cercare di concluderlo prima dell’atteso peggioramento delle condizione climatiche. L’opzione alternativa potrebbe essere quella di rinviare tutto a domani. Nell’ipotesi che anche in questo caso non si riesca a completare il match non resterebbe altro che assegnare il trofeo e 650 punti ciascuno ai due finalisti.

Il tennista toscano, pur avendo già vinto il suo torneo, non entrerà certamente in campo per recitare il ruolo della comparsa e proverà a mettere la ciliegina sulla torta ad una settimana da assoluto protagonista, quattro match su cinque vinti al terzo rimontando lo svantaggio iniziale, con il primo successo della sua carriera in un Master 1000. In caso di vittoria del torneo Musetti entrerebbe in Top 10 conquistando la settima posizione. Per il catalano il secondo successo in stagione significherebbe sorpassare Alexander Zverev ed issarsi in seconda posizione nel ranking ATP.

La finale del Master 1000 di Montecarlo 2025 inizierà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport proporrà inoltre la Diretta Live testuale del match Musetti-Alcaraz.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Domenica 13 Aprile

Campo Ranieri III

ore 12:00

L. Musetti (ITA) [13] – C. Alcaraz (ESP) [2]

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport