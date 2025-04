Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 14-20 aprile

In attesa di capire come si concluderà il Masters 1000 di Montecarlo, la stagione sul rosso prosegue con una settimana ricca di tornei, anche importanti. Nel circuito maschile sono due gli ATP 500 in programma a Barcellona e Monaco di Baviera, mentre al femminile l’appuntamento principale sarà il WTA 500 di Stoccarda, ma fari puntati anche sul WTA 250 di Rouen.

Lorenzo Musetti è stato sicuramente il grande protagonista della settimana in casa Italia, raggiungendo la sua prima semifinale in un Masters 1000. Appena terminati gli impegni (si spera il più tardi possibile) nel Principato, il tennista toscano sarà presente a Barcellona in un torneo dal parterre davvero eccezionale, vista la presenza di Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas ed Holger Rune. Tra le fila azzurre ci sarà anche Matteo Arnaldi, mentre Mattia Bellucci dovrà passare dalle qualificazioni.

Saranno due, invece, gli azzurri in tabellone a Monaco di Baviera. Matteo Berrettini ha rinunciato dopo i problemi fisici accusati nel quarto di finale con Musetti a Montecarlo; mentre saranno presenti Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno aperto la stagione sul rosso con i titoli a Bucarest e Marrakech. L’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella ed essere protagonisti anche in un 500 come quello di Monaco.

Si resta in Germania anche per le donne, dove il torneo di maggior lustro è senza alcun dubbio quello di Stoccarda, dove saranno presenti le prime sette giocatrici del mondo. Tra loro anche Jasmine Paolini, in quello che sarà il torneo d’esordio nel suo angolo del nuovo coach Marc Lopez. Molto probabilmente la toscana sarà impegnata anche in doppio con Sara Errani, che giocherà le qualificazioni in singolare.

C’è anche un secondo torneo questa settimana nel circuito WTA ed è quello in Francia a Rouen, dove in tabellone per l’Italia è certa di esserci Lucia Bronzetti. Nelle qualificazioni, invece, saranno presenti Jessica Pieri, Dalila Spiteri, Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello.

ITALIANI IMPEGNATI NEI TORNEI ATP E WTA (14-20 APRILE)

ATP 500 Monaco di Baviera: Flavio Cobolli, Luciano Darderi

ATP 500 Barcellona: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci (qualificazioni)

WTA 500 Stoccarda: Jasmine Paolini, Sara Errani (qualificazioni)

WTA 250 Rouen: Lucia Bronzetti, Jessica Pieri (qualificazioni), Dalila Spiteri (qualificazioni), Nuria Brancaccio (qualificazioni) e Camilla Rosatello (qualificazioni)