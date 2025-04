MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Spagna 2025: Bagnaia davanti a Marc Marquez!

Sul circuito di Jerez sono andate in scena le pre-qualifiche del GP di Spagna, quinta tappa del Mondiale MotoGP, che sbarca in Europa per la prima volta in stagione dopo la trasferta tra Asia e America. Il turno era di fondamentale importanza, perché i migliori dieci centauri hanno guadagnato l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche di domani, mentre gli altri piloti dovranno passare dal Q1.

Alex Marquez ha offerto una prestazione degna di nota in sella alla Ducati del Team Gresini, stampando un perentorio 1:35.991 e riuscendo così a chiudere la sessione al comando. Lo spagnolo ha preceduto un pimpante Francesco Bagnaia, finalmente convincente fin dall’avvio del fine settimana con la Ducati uffficiale. Il piemontese ha accusato un ritardo di 0.103 e precede di 61 millesimi un baldanzoso Franco Morbidelli.

Marc Marquez si è rivelato meno dominatore del solito nella giornata odierna e ha concluso in quarta piazza con l’altra Ducati ufficiale con un distacco di 0.267 dal fratello. A seguire la Yamaha di Fabio Quartararo, la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer, la Honda di Johann Zarco. Si meritano il Q2 anche Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Joan Mir (Honda). Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Spagna 2025.

RISULTATI PRE-QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP 2025

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.991 12 14 292.6

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.094 23 25 0.103 0.103 292.6

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.153 25 25 0.162 0.059 291.8

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’36.258 21 26 0.267 0.105 295.0

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’36.419 21 22 0.428 0.161 288.0

6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.508 23 26 0.517 0.089 291.1

7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’36.535 19 22 0.544 0.027 293.4

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.630 26 26 0.639 0.095 298.3

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.636 20 24 0.645 0.006 294.2

10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’36.686 23 24 0.695 0.050 290.3

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.741 24 24 0.750 0.055 292.6

12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’36.798 21 28 0.807 0.057 294.2

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’36.854 18 20 0.863 0.056 291.1

14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’36.937 17 22 0.946 0.083 291.1

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’36.957 22 24 0.966 0.020 292.6

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.040 21 23 1.049 0.083 286.4

17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.072 13 20 1.081 0.032 292.6

18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.077 25 25 1.086 0.005 289.5

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.188 19 25 1.197 0.111 295.0

20 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.219 22 25 1.228 0.031 288.0

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’37.392 19 22 1.401 0.173 288.7

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.865 21 26 1.874 0.473 291.8

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’38.004 14 20 2.013 0.139 287.2