MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025: fratelli Marquez svettano a Jerez, Bagnaia studia in ottica gara

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera la famiglia Marquez si è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passo gara di quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto.

A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0.590), la KTM Tech3 dell’iberico Maverick Vinales (+0.594) e la Honda dell’altro spagnolo Joan Mir (+0.670), con la M1 del transalpino a sorprendere in termini di velocità pura, ma vedremo poi se queste prestazioni avranno un seguito nel week end in Andalusia.

Solo settimo Francesco Bagnaia. Pecco, in sella alla Ducati ufficiale, si è molto concentrato sulla ricerca della messa a punto in chiave gara, non dando così tanto peso al time-attack. Il gap di 0.701 quindi va parametrato anche per questo. Vedremo poi nelle pre-qualifiche dalle 15.00 se questa tendenza si confermerà o meno.

In decima piazza ha terminato la Ducati VR46 di Franco Morbidelli, distanziato di 0.808. Fuori dalla top-10 della FP1 ci sono Fabio Di Giannantonio (12° a 1.026) sull’altra Rossa della squadra di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi (13° a 1.106) sull’Aprilia, Luca Marini (16° a 1.264) sulla Honda, Enea Bastianini (20° a 1.569) sulla KTM Tech3 e Lorenzo Savadori (23° a 2.768) sull’altra moto di Noale in sostituzione dell’infortunato Jorge Martin. Da sottolineare il 19° posto di Pedro Acosta, in difficoltà sulla KTM ufficiale.

RISULTATI E CLASSIFICHE FP1 GP SPAGNA MOTOGP 2025

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.831 13 18 295.0

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.188 7 18 0.357 0.357 296.7

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.421 6 17 0.590 0.233 290.3

4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’37.425 11 20 0.594 0.004 294.2

5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.501 5 17 0.670 0.076 292.6

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.517 14 18 0.686 0.016 293.4

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.532 14 16 0.701 0.015 295.8

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’37.538 15 18 0.707 0.006 295.0

9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’37.561 15 17 0.730 0.023 292.6

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.639 20 21 0.808 0.078 291.8

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1’37.746 16 17 0.915 0.107 288.7

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.857 4 17 1.026 0.111 295.8

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.936 16 22 1.105 0.079 295.8

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.036 14 20 1.205 0.100 295.8

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.094 13 20 1.263 0.058 292.6

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.095 9 18 1.264 0.001 291.1

17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.157 18 20 1.326 0.062 291.8

18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.168 13 19 1.337 0.011 291.1

19 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.169 11 19 1.338 0.001 294.2

20 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.400 16 17 1.569 0.231 295.0

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.479 3 19 1.648 0.079 289.5

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’39.327 12 20 2.496 0.848 290.3

23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’39.599 17 18 2.768 0.272 292.6