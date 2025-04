MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto round della stagione per il Motomondiale. In MotoGP l’attesa è tutta per il probabile duello interno al team ufficiale Ducati tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, già protagonisti di uno splendido confronto ravvicinato per il successo un anno fa nella gara andalusa.

L’otto volte campione iridato si presenta al primo appuntamento europeo dell’anno dopo essersi imposto in sette degli otto eventi disputati nel 2025 (cadendo peraltro mentre era in testa alla corsa di Austin), potendo gestire un vantaggio in classifica generale di 17 punti sul fratello Alex e di 26 su un Bagnaia imbattuto su questo tracciato nelle ultime tre stagioni.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP SPAGNA MOTOGP 2025

Sabato 26 aprile

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

