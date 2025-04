MotoGP, parte il weekend a Lusail: Bagnaia all’attacco di Marquez. Debutto per Jorge Martin

Ci siamo. Tra poche ore si alzerà il sipario a Lusail, circuito che ospita questa settimana il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Mondiale 2025 di MotoGP. Oggi, venerdì 11 aprile, andranno infatti in scena le prove libere (14:45 FP1, 19:00 pre-qualifiche), primo test per capire i reali valori in campo di un fine settimana particolarmente importante per il prosieguo della stagione.

Sì perché, come sappiamo, la gara di Austin andata in scena due settimane fa si è esaurita con l’inopinata caduta di Marc Marquez, artefice di un errore in uno dei suoi circuiti preferiti. La preventiva uscita di scena dello spagnolo ha rimesso in gioco Francesco “Pecco” Bagnaia, bravissimo a trovare la vittoria mettendo la giusta pressione al compagno di squadra, tanto da spingerlo alla sbavatura.

Quanto successo al COTA ha segnato un nuovo capitolo di un Mondiale che sembrava già indirizzato dopo i primi due appuntamenti. Comincia un’altra storia, in cui l’ex Campione del Mondo dovrà dimostrare di essere pronto a fronteggiare l’agonismo spregiudicato della furia rossa facendo affidamento proprio su un tracciato che, più di altri, riesce ad esaltare le sue caratteristiche.

Saranno però molteplici le insidie. Bagnaia infatti da una parte dovrà essere bravo a non cadere nella stessa frenesia che ha colpito Marquez negli Stati Uniti, dall’altra dovrà anche fronteggiare avversari motivatissimi, come ad esempio Alex Marquez, al posto d’onore in ogni gara fino a questo momento, senza dimenticare gli italiani Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, in buono spolvero in questo primo stralcio di annata sportiva.

I riflettori, soprattutto in questo primo giorno di prove, saranno puntati su Jorge Martin, al debutto ufficiale da Campione del Mondo in sella alla sua Aprilia dopo la bruttissima caduta rimediata a Sepang che lo ha forzato a seguire da casa i primi tre appuntamenti. Per lui l’obiettivo sarà soltanto uno: studiare la moto, cercare il giusto feeling e concludere il weekend. Il risultato sarà solo una conseguenza di questi fattori.