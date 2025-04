MotoGP, Jorge Martin: “Sono molto felice di essere qui, ma vedremo se riuscirò a finire il week end”

Jorge Martin è stato dichiarato idoneo dalla commissione medica in Qatar per il suo rientro ufficiale nella classe regina. Dopo una pre-season molto difficile, flagellata da cadute e incidenti, l’iberico comincia il proprio percorso in sella all’Aprilia a Lusail, ma il suo stato di forma non è al 100%, anche perché guidare una moto della top-class richiede uno sforzo notevolissimo.

“Mi sento nervoso ma molto felice di essere tornato, sono stati mesi difficili ma ho lavorato tanto. Non so cosa aspettarmi, ho ancora un po’ di dolore ma ho forza a sufficienza per guidare. No so se sarò pronto a finire il week end in queste condizioni, vediamo“, le sue parole in conferenza stampa.

“Ho guardato con attenzione tutte le gare. La Thailandia è stata più facile perché ero più tranquillo, mentre in Argentina stavo peggio a livello emotivo. C’è stata una grande presenza delle Ducati, ma le Aprilia sono più vicine. Il potenziale è molto alto, possiamo chiudere il gap“, ha aggiunto Jorge.

Da domani capiremo quale sarà il programma di lavoro di Martin, che davanti ai microfoni ha anche sottolineato: “Partirò col setup base di Marco Bezzecchi, poi vediamo come adattare la moto alle mie caratteristiche“. Un primo passo per trovare la condizione migliore.