MotoGP, Francesco Bagnaia: “Penso che la pista in Qatar sia migliore per me”

Francesco Bagnaia vuol ripartire dalla vittoria domenicale di Austin (USA) il suo incedere nel Mondiale 2025 di MotoGP. La tappa texana gli ha riservato un successo inatteso, conseguenza anche della caduta di Marc Marquez, di cui Pecco ha saputo approfittare. Nell’appuntamento in Qatar, il piemontese è confidente anche sulla base del proprio passato a Lusail.

“Mi sento bene, mi piace la pista. Siamo sempre stati competitivi qua. Ad Austin abbiamo fatto un ottimo lavoro e un passo in avanti, ma il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire nella stessa direzione del Texas. Ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole. Austin è sempre stata una gara difficile per me, mentre qui è sempre andata meglio“, ha raccontato in conferenza stampa Bagnaia.

“Penso che questa pista sia migliore per me, dobbiamo lavorare su frenata e ingresso in curva. Il tracciato migliorerà sessione dopo sessione, le gomme sono buone e spero di poter usare di più la soft. Tutti i piloti saranno competitivi qui, Marc e Alex Marquez saranno contendenti alla vittoria“, ha aggiunto Pecco.

Un appuntamento davanti ai microfoni che ha visto anche il ritorno del campione del mondo 2024, Jorge Martin, che dopo le cadute della sua complicata pre-season fa il suo esordio nel Mondiale in sella all’Aprilia: “Jorge non deve mettersi pressione in questo weekend, non deve avere fretta e deve adattarsi. Dovrà godersi il fine settimana, anche se non sarà facile“, ha aggiunto Bagnaia.