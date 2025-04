MotoGP, Marc Marquez: “È un circuito difficile, dovremo ricominciare da zero”

La MotoGP, dopo il weekend statunitense, si trasferisce in Qatar per disputare il Gran Premio sul tracciato di Lusail. La gara americana ha lasciato numerosi punti interrogativi, data la caduta di Marc Marquez e la vittoria di Francesco Bagnaia, che hanno rimescolato le carte in tavola. Leader della classifica piloti è diventato Alex Marquez che, con la sua Ducati del Team Gresini, ha sfruttato al massimo la striscia di secondi posti.

Il prossimo appuntamento rappresenta l’occasione del riscatto per Marc Marquez, dominatore assoluto del campionato fino al GP di Austin, quando ha commesso un grave errore nella sequenza denominata Snake, collezionando il primo zero della sua stagione. Pecco Bagnaia, già vincitore in Qatar nel 2024, cercherà invece di dare continuità al successo americano, provando ad avvicinarsi ancora ai fratelli Marquez.

Il fuoriclasse spagnolo, secondo in classifica ad un punto dal fratello Alex, ha dichiarato nella conferenza stampa piloti: “La cosa positiva è che sono caduto quando ero primo con margine, mi sono rilassato troppo e sono consapevole di ciò che è successo. Questo tipo di errore non pregiudica la mia posizione in campionato ad un solo punto dal leader. Ricominceremo da zero qui, vedremo cosa riusciremo a fare nel fine settimana”.

“È una pista difficile, sulla carta Pecco ed Alex sono più forti di me, questo è quello che dice lo storico, però vedremo cosa riuscirò a fare, se saremo competitivi fin dall’inizio. La differenza più grande tra le varie sessioni sarà la gomma, il feeling è diverso, cambia l’umidità e sarà complicato adattarsi alle variazioni della luce solare”.

Sul cambio di gomme prima del GP di Austin ha poi concluso: “Non sapevo che la mia azione in America poteva essere un ride through, le regole sono cambiate. Sapevo che sarebbe stata la maniera migliore per scegliere la gomma, ho imparato dai miei errori precedenti”.