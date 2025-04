MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 11 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Qatar, quarto round del Motomondiale 2025. Sul circuito di Lusail, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Francesco Bagnaia vorrà riprendere da dove ha terminato in MotoGP. Pecco, vittorioso ad Austin, vorrà trasferire anche sulla pista qatariana le dolci sensazioni della domenica negli States, su un layout che sulla carta dovrebbe essergli più favorevole. Un tracciato in cui sono molto importanti il punto di frenata e la capacità di inserire in curva la moto.

Sarà interessante capire quale sarà il rendimento dei fratelli Alex e Marc Marquez, rispettivamente primo e secondo della classifica mondiale. Marc, chiaramente, vorrà trarre spunto da quello che accaduto in Texas per non ripetere l’errore del GP degli USA e dettare legge come si era fatto prima dell’incidente menzionato. Grande curiosità poi sul ritorno di Jorge Martin. Lo spagnolo, in sella all’Aprilia, riprende il proprio percorso dopo aver festeggiato il titolo mondiale 2024 e dovuto fare i conti con tante cadute e infortuni.

Il venerdì del GP del Qatar, quarto round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Lusail.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 11 aprile (orari italiani)

Ore 13.00 Prove libere 1 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.50 Prove libere 1 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.45 Prove libere 1 MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.15 Pre-qualifiche Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 18.05 Pre-qualifiche Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 19.00 Pre-qualifiche MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP QATAR 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 11 aprile

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.