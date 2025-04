MotoGP, Maverick Vinales: “Siamo contenti del percorso che stiamo affrontando”

Maverick Vinales ha conquistato la seconda posizione in occasione del GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di MotoGP. Prestazione a sorpresa per lo spagnolo che ben ha figurato sul tracciato di Lusail, trovando il primo podio della stagione.

Nello specifico il centauro in forza al Team KTM ha dovuto cedere il passo al solo Marc Marquez, trionfatore con largo margine, e piazzandosi davanti a un Francesco “Pecco” Bagnaia bravo a limitare i danni. Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:

“Dobbiamo essere contenti dei passi in avanti, siamo molto felici del percorso che stiamo affrontando – ha detto Vinales – Oggi ho guidato come so fare, la KTM ha dei punti forti che coincidono esattamente con quelli miei. Questo binomio è da sfruttare. Dal primo giorno l’approccio è stato positivo, sono davvero soddisfatto dal nostro lavoro“.

Vinales ha poi proseguito: “La mia confidenza è intatta, è un marchio che mi piace: volevo competere per loro, e per farlo volevo avere un atteggiamento diverso rispetto agli altri team. Ovvio che quando ti vedi indietro è difficile capire cosa fare e dove migliorare. Ci vuole costanza e disciplina per andare avanti. Dobbiamo avere voglia per proseguire in questa maniera”.