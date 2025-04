MotoGP, Marc Marquez: “Aver disputato un week end perfetto è stato importante dopo l’errore di Austin”

Lo spagnolo Marc Marquez ha completato il percorso netto in Qatar, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Dopo aver conquistato la pole-position e la Sprint Race, il “93” ha posto il proprio sigillo a Lusail nella gara domenicale, ponendo il punto esclamativo sul suo week end. Sono sette affermazioni su otto finora, ricordando la caduta di Austin.

Un incedere esaltante per Marc che gli ha permesso di precedere al traguardo il connazionale Maverick Vinales (KTM) e Francesco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, che si è prodotto in una rimonta dall’undicesima casella, dopo la caduta nel time-attack del sabato che è andato a complicare il suo percorso nel fine-settimana.

“Dovevo gestire l’anteriore e nella prima parte ho avuto questo approccio. Ho visto che Morbidelli andare via, ma pensavo che non avrebbe potuto concludere con quel ritmo. Quando ho recuperato, ho iniziato a spingere, ma c’era la KTM di Vinales molto forte, ma avevo 2/3 decimi di margine che mi hanno permesso di vincere qui in Qatar“, ha raccontato a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto altri concetti interessanti: “Ho avuto contatto con mio fratello Alex al via, ma è stata più colpa mia per come ho impostato la frenata. Ho perso l’aletta sul posteriore, ma niente di serio. La gara l’ho gestita come volevo. Era un week end importante perché fare questi risultati su questa pista che non mi piace così tanto, dopo l’errore ad Austin, ha un peso. Evidentemente le cose mi vengono meglio quando sono più difficili. Questo mi dà tranquillità in vista delle prossime gare“. Con questi riscontri, Marc ha allungato in classifica generale portando il suo margine a 18 lunghezze sul fratello Alex e a 30 su Pecco.