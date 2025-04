MotoGP, pagelle GP Qatar 2025: Marquez disarmante, Bagnaia sorride a metà

LE PAGELLE DEL GP DEL QATAR 2025 DI MOTOGP

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 10: ennesima vittoria, ennesima prestazione superiore. Senza la caduta di Austin (quando era comodamente in vetta) la sua fuga in classifica generale sarebbe ancor più ampia. Anche oggi è disarmante. Vince dando la sensazione di gestire moto e rivali. Lascia andare davanti chi non teme, risparmia le gomme a piacimento e, quando deve cambiare marcia, vola in vetta e fa il vuoto. Si sta rifacendo dei 4 anni precedenti. Non vuole mollare un millimetro. Al momento è complicato pensare a come potrebbe non vincere questo titolo.

MAVERICK VINALES (KTM Tech3) 8.5: che podio! Che secondo posto (anche se a rischio penalità)! Che rinascita! Dopo un avvio di campionato decisamente complicato con una moto ben lontana dai suoi desiderata, lo spagnolo piazza il guizzo giusto nel momento perfetto. Oggi a Lusail si è vista la sua versione migliore. Comanda anche la gara per alcuni giri, poi nulla può contro Marc Marquez. Una bocca d’ossigeno vera e propria.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 7.5: probabilmente fa il massimo possibile. Chiude al terzo posto dopo essere partito dalla quarta fila, dando di nuovo segnali importanti. “Pecco” sembra avere messo alle spalle il periodo più complicato della sua annata, ma deve sfidare un rivale durissimo come il Cabroncito.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46) 7: ennesima grande prestazione per Franky che guida anche la gara per diversi giri. Il suo avvio di campionato con la GP24 è eccellente e lo conferma in ogni occasione. Si ferma a meno di 2 secondi da Bagnaia e, quindi, dal podio. Senza quel crollo nella fase centrale…

JOHANN ZARCO (Honda LCR) 7: che gara! Il francese, che a Lusail dà sempre il meglio di sé, si piazza al quinto posto a meno di 2 decimi dal quinto posto. Nettamente il migliore in casa Honda, un pilota ritrovato.

FERMIN ALDEGUER (Ducati Gresini) 6.5: si conferma dopo l’ottima Sprint Race di ieri. Il giovane spagnolo ha avuto bisogno di qualche settimana di tempo per ingranare la marcia giusta, ma ora sembra davvero a suo agio.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 5: centra Fabio Di Giannantonio (senza voto) e rovina entrambe le gare. Dopo sette secondi posti di fila in questo avvio di 2025 oggi sbaglia in maniera grossolana e manda fuori pista il pilota romano. Ancora una volta un po’ troppo sopra le righe…

ENEA BASTIANINI (KTM Tech3) 4.5: non ci siamo. Il pilota romagnolo dopo qualche sprazzo ad Austin compie un passo indietro notevole a Lusail. Oggi chiude 12° a 17.4 dalla vetta ed a distanze siderali dal vicino di box Maverick Vinales.