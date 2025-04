MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento per il podio ma molto arrabbiato per ieri. Mi manca feeling all’anteriore”

Francesco Bagnaia guarda il bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al terzo il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Lusail il pilota del team Ducati Factory ha saputo risalire numerose posizioni, partendo dalla quarta fila, ma ha dovuto accontentarsi del podio sotto la bandiera a scacchi.

La gara della classe regina ha visto il successo del solito Marc Marquez che ha preceduto un ritrovato Maverick Vinales per 1.8 secondi, mentre “Pecco” ha completato il podio con un distacco di 4.5. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 6.4, quinta per Johann Zarco a 6.6, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 7.4. Settima posizione per Alex Marquez a 9.7, davanti a Fabio Quartararo ottavo a 12.8, nona per Pedro Acosta a 14.2 quindi completa la top10 Marco Bezzecchi a 14.3.

Al termine della gara sulla pista qatariota il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È sempre bello arrivare sul podio, certo, ma sono molto arrabbiato per quanto fatto nella giornata di ieri. Vedendo quello che ho fatto oggi, avrei dovuto farlo anche ieri. Non è la prima volta che mi capita. Ad ogni modo sono contento per avere recuperato tante posizioni. Partendo così indietro è sempre più complicato, anche a livello di strategia e gestione di gomme e moto”.

“Negli ultimi giri, infatti, non avevo più la gomma al posteriore perché avevo spinto tanto – prosegue – Dopo che mi sono liberato di Franco Morbidelli ho provato a rimontare sui primi due ma non ne avevo più. Peccato perché abbiamo perso un po’ di tempo. Ad ogni modo nel complesso abbiamo lavorato bene, dobbiamo continuare così. Mi sto trovando bene con la moto, senza la caduta in qualifica potevo lottare per la pole e oggi avrei potuto fare meglio. Non sono ancora al 100%, faccio fatica a sentire il limite con la gomma davanti. Mi sto avvicinando ma non ancora abbastanza”.