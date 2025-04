MotoGP, GP Qatar 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Siamo pronti per dare il via in maniera ufficiale all’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto capitolo della stagione del Motomondiale 2025. Si gareggerà sul tracciato di Lusail che, solitamente, è lo scenario della gara d’esordio della stagione. In questo caso invece arriva dopo una prima parte di campionato che ci ha già detto molto, specialmente pensando alla MotoGP.

La classifica generale, dopotutto, è peculiare. Grazie a sei secondi posti consecutivi tra Sprint Race e gare, Alex Marquez si trova infatti clamorosamente al comando con 1 punto di vantaggio sul fratello Marc (che paga a carissimo prezzo la scivolata della domenica di Austin, dopo aver inanellato cinque successi di fila in avvio di campionato) e 12 su Bagnaia.

Pecco sembra aver finalmente trovato un feeling interessante con la sua GP25 e vuole confermarli anche in Qatar. Solitamente la pista di Lusail è una di quelle in cui riesce ad esprimere in maniera più efficace il suo stile di guida, mentre Marc Marquez ha vinto solamente 2 volte sul tracciato posizionato vicino alla capitale Doha, e uno dei due successi è arrivato in Moto2. Quello nella classe regina, invece, è lontano 11 anni (2014).

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Qatar sarà trasmesso in diretta tv in maniera completa su Sky Sport MotoGP (208) mentre su Sky Sport 1 (201) solo per quanto riguarda la gara domenicale e la Sprint Race. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NOW, mentre le qualifiche delle tre classi, oltre alla Sprint Race della MotoGP e le tre gare, saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP 2025

Venerdì 11 aprile

Ore 13.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 13.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 14.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 17.15, Moto3, Pre-qualifiche

Ore 18.05, Moto2, Pre-qualifiche

Ore 19.00, MotoGP, Pre-qualifiche

Sabato 12 aprile

Ore 12.30, Moto3, Prove libere 2

Ore 13.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 14.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 14.40, MotoGP, Qualifiche

Ore 16.50, Moto3, Qualifiche

Ore 17.45, Moto2, Qualifiche

Ore 19.00, MotoGP, Sprint

Domenica 13 aprile

Ore 14.40, MotoGP, Warm-Up

Ore 16.00, Moto3, Gara

Ore 17.15, Moto2, Gara

Ore 19.00, MotoGP, Gara